На Закарпатті нагнітають обстановку і погрожують угорцям: поліція завела кримінальну справу

На адресу консульства Угорщини в місті Берегове надійшов лист з погрозами

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за зверненням консульства Угорщини в місті Берегове на Закарпатті, яке заявило про отримання листа з погрозами.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Сьогодні, 27 січня, в поліцію звернулися представники консульства і розповіли, що невідомі направили на їхню електронну адресу повідомлення з погрозами співробітникам диппредставництва і взагалі українцям угорського походження.

Слідчі поліції за даним фактом проводять розслідування за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної приналежності, які поєднуються з погрозами.

Санкція статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 26 січня на пошту посольства Угорщини в Україні також надійшов лист з погрозами через анонсований раніше візит до Києва глави угорського МЗС Петера Сіярто. Українські правоохоронці вже перевіряють повідомлення. МЗС України назвав це провокацією, адже в листі були нехарактерні для української мови помилки.

Також нагадаємо, наприкінці січня в Київ приїде глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, щоб Україна і Угорщина могли помиритися.

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