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На Закарпатье нагнетают обстановку и угрожают венграм: полиция завела уголовное дело

27 января, 17:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В адрес консульства Венгрии в городе Берегово поступило письмо с угрозами

Национальная полиция открыла уголовное производство по обращению консульства Венгрии в городе Берегово на Закарпатье, которое заявило о получении письма с угрозами.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Сегодня, 27 января, в полицию обратились представители консульства и рассказали, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами сотрудникам диппредставительства и вообще украинцам венгерского происхождения.

Следователи полиции по данному факту проводят расследование по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, сочетающиеся с угрозами.

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, 26 января на почту посольства Венгрии в Украине также пришло письмо с угрозами из-за анонсированного ранее визита в Киев главы венгерского МИД Петера Сийярто. Украинские правоохранители уже проверяют сообщение. МИД Украины назвал это провокацией, поскольку в письме были нехарактерные для украинского языка ошибки.

Также напомним, в конце января в Киев приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто, чтобы Украина и Венгрия могли помириться.

Ранее сообщалось о скандале на Закарпатье, когда стало известно, что местные депутаты исполнили гимн Венгрии:

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провокация Закарпатье угрозы венгры Берегово уголовное производство

Источник: Сегодня

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