Русский
$ 26,91
31,78
  1. Новини України

Негода наробила біди в Україні: без світла залишилися десятки населених пунктів

28 липня 2021 7:59

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Через грози та вітер спрацьовували системи автоматичного захисту – зараз працівники обленерго відновлюють електропостачання

Знеструмлені будинки через негоду в Україні. Колаж "Сьогодні"

Знеструмлені будинки через негоду в Україні. Колаж "Сьогодні"

В Україні в результаті негоди без електроенергії залишилися 65 населених пунктів у трьох областях України.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Читайте також: Затопило транспорт і змило асфальт: негода не пощадила Кропивницький

Рятувальники зазначили, що через сильні пориви вітру, дощі і грози спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, які і знеструмили будинки.

Які області постраждали від негоди:

  • Львівська – 18 населених пунктів без світла;
  • Київська – 16;
  • Житомирська – 15;
  • Донецька – 10;
  • Чернігівська – 6.
Реклама

Зараз на місцях працюють бригади обленерго, вони відновлюють електропостачання

В тренді
Грози знову атакують: прогноз погоди на 28 липня (карта)
Злива у Києві/колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, важкі погодні умови в Україні, зокрема, штормовий вітер, привели до смерті двох людей . Вони загинули через падіння дерев і покрівельних конструкцій.

Крім того, у Кіровоградській області ліквідовують наслідки негоди . Через сильну зливу, грози і вітру пошкоджені житлові будинки, повалені дерева.

Також дивіться у сюжеті "Сьогодні", до чого привела потужна злива в Одесі:

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і град
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і градУкраїна
Долар на міжбанку пробив цінове
Долар на міжбанку пробив цінове "дно": що даліФінанси
Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схеми
Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схемиНерухомість
"Зайві" субсидії виплатять на картки: кому і коли чекати грошейНовини ЖКГ

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти