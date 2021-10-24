Непристойна вишиванка і модна шабля: як насправді одягалися козаки (фото, відео)

Одяг має вражаючі відмінності від популярного образу

Як одягалися козаки. Фото: колаж "Сьогодні"

Відтворений до дрібниць за старовинними кравецькими книгами одяг часів Богдана Хмельницького має вражаючі відмінності від популярного образу.

Детальніше про те, як насправді виглядали козаки – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Воїни, які були модниками

Одяг старшини, який відтворили реконструктори товариства "Печерська Сотня", складається зі штанів з вовни за кроєм дещо схожі на сучасні джинси, відчутно звужені – тогочасний модний тренд, запозичений з Угорщини. У них зручно їхати верхи, заправляти у чоботи. Через торговельні зв’язки, що мала Україна з сусідами, зокрема й турками, ми послуговувалися тогочасними трендами.

Посрібнені ґудзики – не пістрява, але стримана пишнота ще з часів Середньовіччя. Шабля – та й та по моді: угорсько-польська за класифікацією науковців.

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А як же шаровари?

Шаровари – аж ніяк не пов’язані з періодом розквіту козацтва – Хмельниччиною. Хоч були у своєму первісному вигляді ознакою розкошу, та мали й деяке інтимне призначення, – каже історик Олександр Алфьоров:

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"Шаровари виникають не серед козацтва. "Шальвари" – турецькі штани, що у свою чергу позичені у візантійців. Це штани з шовку. Шовк – це єдина тканина, на якій не тримається людська блоха".

Вишиванка – це майже непристойно

Вишиванок, виявляється, вояки не носили. Лишень натуральна сорочка, на відміну від штанів – широкого крою з розрізом на грудях та зав’язкою. Тай та схована, наче спіднє. З’являтися на людях у сорочці за козаччини було непристойно. Про образ козака топлес – годі й говорити. Це, ймовірно, вигадка художника Анатолія Базилевича, який у 1970 році ілюстрував бурлескну "Енеїду" Івана Котляревського, де козаки постали у образі троянців.

"З голими руками ви гарантовано у бою отримаєте опіки від пострілів з бандолета, козацької вогнепальної зброї", – каже реконструктор "Печерської Сотні" Віктор Соколов.

Також слід брати до уваги значно суворіший тогочасний клімат – у такій от шапці на лисячому хутрі комфортно було й у липні.

Пародія на козаків

Вцілому від звичного нам образу, який ми часто бачимо на сцені чи під час офіційних урочистостей не залишилося нічого. Строкаті естрадні жупани – та й ті насправді були строгим верхнім одягом. Статусність їх власників могли викривати хіба лиштви – поли жупана, підшиті зсередини шовком. Одну з них закладали іноді за пояс, аби продемонструвати.

Доглядати коня і зброю чи просто допомогти взути чоботи і обладунки – у Європі це було завданнмя для зброєносців. У козаків же теж були помічники – джури.

Лицарі, яких від нас приховували

Козаки були тогочасною державною та військовою елітою, які протистояли загарбницьким імперіям. Були рівня таким, як шевальє у Франції, шляхта у Речі Посполитій, кабальєро у Іспанії, – запевняє Алфьоров. Іншими словами – втіленням стійкого державного устрою. Тож їхній авторитет був не на руку навіть радянській імперії, яка, зі слів Віктора Соколова, зробила усе можливе, аби маргіналізувати образ козака:

"Прийшла радянська влада і взяла собі на озброєння українця у образі смішного персонажа, який трошки п’яненький, їсть галушки, п’є горілку, заїдає салом та варениками. Цього було достатньо".

Про такі артефакти, як ці срібні перстні-печатки, що ймовірно, належали полковому судді та комусь із старшини прийнято було не говорити вголос, бо вони свідчили про високий статус тогочасної еліти.

Шкідлива рятівна шароварщина

Примітивний образ козака, який набив оскомину і став назвою до усього псевдоісторичного кічу, втім, став і у пригоді.

Деякі історики кажуть, що якраз шароварщина врятувала козацтво від забуття. Та майже усі сходяться на думці, що зараз настав момент для того, аби подивитися на козацтво свіжим поглядом.

Так, столиця козацтва, Хортиця, зараз тотально оновлюється. Там уже є новий проєкт музею та новий брендинг.

На Хортиці вже найближчим часом обіцяють оновлену, видовищну експозицію. Тож і вислів "ми козацького роду" буде не просто словами зі сценарію чи пісні, а за псевдокозацькими шароварами не ховатиметься лицарська, спільна з європейською, історія.

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