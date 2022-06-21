Миколаївські поліцейські влипли у мокрий секс-скандал

Поліція проводить розслідування за фактом сексу в басейні / Колаж "Сьогодні"

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Миколаївська поліція проводить службове розслідування за можливим фактом негідної поведінки поліцейських. Наразі вони усунуті від виконання службових обов'язків.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області. Щоправда, імена фігурантів скандального розслідування не повідомляються. Проте ЗМІ з'ясували, про кого йдеться.

Офіційно

"Попри те, що подія сталася, коли поліцейські перебували поза службою, їх відсторонено від виконання службових обов’язків. Як тільки у соціальних мережах була поширена інформація щодо аморальної поведінки працівників поліції, керівництво обласного управління призначило за цим фактом службове розслідування. За його результатами керівництво ГУНП в Миколаївській області прийматиме рішення про притягнення правоохоронців до відповідальності. На час розслідування поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків", – йдеться у повідомленні поліції Миколаївської області.

Неофіційно

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у секс-скандалі на території ресторану з басейном брала участь людина, схожа на начальника дільничного Миколаївського районного управління поліції Петра Соловйова. Другим учасником виявилася одна з його підлеглих.

Коментар

Як повідомила сайту "Сьогодні" спікер поліції Миколаївської області Наталія Якобсон, зараз проводиться службове розслідування стосовно двох поліцейських.

"Встановлюється, хто на відео та де це відбувається", – повідомила нам Якобсон.

На офіційній сторінці поліції Миколаївської області в соцмережі повідомляється, що коли сталася ця "подія", то поліцейські були не на службі.

Обстановка