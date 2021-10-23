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СЬОГОДНІ Новини України

Новий рекорд! Майже 290 тис. українців вакциновано від COVID-19 за добу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
23 жовтня, 08:33
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За весь час пандемії в Україні проведено 13 927 353 ПЛР-тестувань
В Україні зафіксували новий рекорд щеплень від коронавірусу
В Україні зафіксували новий рекорд щеплень від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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З початку прищеплювальної кампанії щеплено 8 760 924 особи, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 915 377 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього проведено 15 676 299 щеплень. 95% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

За останню добу працювали:

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  • 1064 мобільних бригад з імунізації;
  • 3169 пунктів щеплення;
  • 373 центрів вакцинації населення.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1221 випадок;
  • Вінницька область – 428 випадків;
  • Волинська область – 517 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1832 випадки;
  • Донецька область – 1230 випадків;
  • Житомирська область – 1145 випадків;
  • Закарпатська область – 350 випадків;
  • Запорізька область – 1136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 638 випадків;
  • Київська область – 975 випадків;
  • Кіровоградська область – 157 випадків;
  • Луганська область – 652 випадки;
  • Львівська область – 1754 випадки;
  • Миколаївська область – 483 випадки;
  • Одеська область – 1499 випадків;
  • Полтавська область – 1094 випадки;
  • Рівненська область – 946 випадків;
  • Сумська область – 1085 випадків;
  • Тернопільська область – 557 випадків;
  • Харківська область – 1409 випадків;
  • Херсонська область – 956 випадків;
  • Хмельницька область – 1075 випадків;
  • Черкаська область – 683 випадки;
  • Чернівецька область – 576 випадків;
  • Чернігівська область – 831 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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