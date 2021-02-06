"Дуже довго трималося перемир'я": Аваков розповів про загострення на Донбасі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що на Донбасі снайпери, які стріляють в українських військових, працюють за завданням командування. За його словами, це і є війна.

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Про це він розповів в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"У нас за війну загинули 15-16 тисяч наших людей. За цю війну загинули люди, яких я знав. Три дні тому батальйон імені Кульчицького по ротації поїхав на фронт. Тільки за цей час, що вони там були, загинули понад 60 осіб. Для мене це не абстрактна ситуація, а дуже конкретне питання. Чому я говорю "загострення"? Дуже довго трималося перемир'я, яке Зеленський домагався переговорами в цих всіх групах", – сказав Аваков.

За його словами, за останні дні від снайперів, які працювали спеціально, загинули чотири людини.

"Не розказуйте, що це випадкові постріли. Снайпери не працюють випадково. Вони працюють за завданням командування, мають абсолютно конкретну мету та мене це не влаштовує. Саме це і є війна", – додав міністр.

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