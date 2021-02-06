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"Очень долго держалось перемирие": Аваков рассказал об обострении на Донбассе

6 февраля, 00:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что на Донбассе снайперы, которые стреляют в украинских военных, работают по заданию командования. По его словам, это и есть война.

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Об этом он рассказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"У нас за войну погибли 15-16 тысяч наших людей. За эту войну погибли люди, которых я знал. Три дня назад батальйон имени Кульчицкого по ротации поехал на фронт. Только за это время, что они там были, погибли более 60 человек. Для меня это не абстрактная ситуация, а очень конкретный вопрос. Почему я говорю "обострение"? Очень долго держалось перемирие, которое Зеленский добивался переговорами в этих всех группах", – сказал Аваков.

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По его словам, за последние дни от снайперов, которые работали специально, погибли четыре человека.

"Не рассказывайте, что это случайные выстрелы. Снайперы не работают случайно. Они работают по заданию командования, имеют совершенно конкретную цель и меня это не устраивает. Именно это и есть война", – добавил министр.

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