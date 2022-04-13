Одеса позбавиться покажчиків міст країни-агресора – Труханов

Мер Одеси розповів про рішення виконкому

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром із пам'ятного знаку міст-побратимів та міст-партнерів Одеси на Думській площі зникнуть вказівники міст Росії.

Про це у Facebook написав мер Одеси Геннадій Труханов, розповівши про сьогоднішнє рішення, яке було ухвалено на позачерговому засіданні виконкому.

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"Це Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург і Таганрог. Не сумніваюся в тому, що місця, що звільнилися, займуть наші дружні міста, за підтримки яких ми обов'язково виграємо цю війну", – сказав він.

Фото – facebook.com/gennadiytruhanov.

Нагадаємо, капітан першого рангу у відставці військово-морських сил США Гаррі Табах заявив, що Росія, воюючи з Україною, діє непередбачено та нелогічно. Ворог може намагатися захопити Дніпро та Одесу.

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