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Одесса избавится от указателей городов страны-агрессора – Труханов

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 18:46
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Мэр Одессы рассказал о решении исполкома
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Вскоре с памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов России.

Об этом в Facebook написал мэр Одессы Геннадий Труханов, рассказав о сегодняшнем решении, которое было принято на внеочередном заседании исполкома.

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"Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", – сказал он.

Фото – facebook.com/gennadiytruhanov.
Фото – facebook.com/gennadiytruhanov.

Напомним, капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах заявил, что Россия, воюя с Украиной, действует непредсказуемо и нелогично. Враг может пытаться захватить Днепр и Одессу.

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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

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