Одесса избавится от указателей городов страны-агрессора – Труханов

Вскоре с памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов России.
Об этом в Facebook написал мэр Одессы Геннадий Труханов, рассказав о сегодняшнем решении, которое было принято на внеочередном заседании исполкома.
"Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", – сказал он.
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Напомним, капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах заявил, что Россия, воюя с Украиной, действует непредсказуемо и нелогично. Враг может пытаться захватить Днепр и Одессу.