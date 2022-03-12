Окупанти оголосили Запорізьку АЕС власністю Росії

Військові РФ заявили, що станція має підпорядковуватись "Росатому"

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Російські окупанти зібрали керівний персонал Запорізької АЕС і оголосили їм, що тепер електростанція перебуває у власності "Росатому".

Про це розповів керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє Telegram-канал "Енергоатому". За його словами, 12 березня "представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент".

"Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить – мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", – повідомив Котін.

Захоплення Запорізької АЕС