Окупанти оголосили Запорізьку АЕС власністю Росії

Російські окупанти зібрали керівний персонал Запорізької АЕС і оголосили їм, що тепер електростанція перебуває у власності "Росатому".
Про це розповів керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє Telegram-канал "Енергоатому". За його словами, 12 березня "представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент".
"Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить – мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", – повідомив Котін.
Захоплення Запорізької АЕС
- 3 березня близько 16:30 ворожа колона прорвалася до Енергодару. Окупанти пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул бити по будівлях. Сталася пожежа. Вони били прямо по енергоблоках.
- Рятувальників не допускали до гасіння пожежі, ситуація була критичною. Через три години після обстрілу продовжувала горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем було охоплено 3, 4, 5-й поверхи.
- Близько 6-ї ранку рятувальників все ж таки пропустили на територію ЗАЕС, вони загасили пожежу. Жертв, на щастя, не було.
- Близько 8:30 4 березня окупанти захопили адмінкорпус та прохідну Запорізької АЕС. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі.
- Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів. Персонал станції не постраждав.