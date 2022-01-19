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СЬОГОДНІ Новини України

Закінчення пандемії COVID-19 та моторошне вбивство під Тернополем — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 06:00
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У ВООЗ розповіли, чи закінчиться пандемія у 2022 році, а під Тернополем жорстоко вбили молоду дівчину
Пандемія COVID-19 продовжується, а в Тернопільській області сталося страшне вбивство/Колаж: "Сьогодні"
Пандемія COVID-19 продовжується, а в Тернопільській області сталося страшне вбивство/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Україні допоможуть воювати: США направлять нове озброєння

Сполучені Штати Америки найближчими тижнями надішлють в Україну додаткову партію військової допомоги. Про це 18 січня заявили у Державному департаменті США.

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США продовжують допомагати Україні із озброєнням/Колаж: "Сьогодні"
США продовжують допомагати Україні із озброєнням/Колаж: "Сьогодні"

Чи закінчиться пандемія? У ВООЗ дали прогноз щодо коронавірусу на 2022 рік

Людство не зможе перемогти коронавірус у 2022 році, хоча від COVID-19 вакцинувалося вже близько половини населення світу. Проте є країни, мешканці яких досі не мають вакцини.

Пандемія у світі триває/Колаж: "Сьогодні"
Пандемія у світі триває/Колаж: "Сьогодні"

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У Рівному поліцейські викрили бордель

У місті Рівному правоохоронні органи викрили бордель. Правоохоронці проводили санкціонований обшук у приміщенні так званого "салону еротичного масажу".

Бордель розташований на вулиці Дворецькій/Колаж: "Сьогодні"
Бордель розташований на вулиці Дворецькій/Колаж: "Сьогодні"

Завдав 20 ударів ножем: під Тернополем чоловік жорстоко вбив молоду дівчину

У Тернопільській області 34-річний чоловік жорстоко вбив 18-річну дівчину. Він завдав їй 20 ударів ножем. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення.

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Померлій було лише 18 років/Колаж: "Сьогодні"
Померлій було лише 18 років/Колаж: "Сьогодні"

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