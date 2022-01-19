Закінчення пандемії COVID-19 та моторошне вбивство під Тернополем — головні новини за ніч

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Україні допоможуть воювати: США направлять нове озброєння
Сполучені Штати Америки найближчими тижнями надішлють в Україну додаткову партію військової допомоги. Про це 18 січня заявили у Державному департаменті США.
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У Рівному поліцейські викрили бордель
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