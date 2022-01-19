Окончание пандемии COVID-19 и жуткое убийство под Тернополем — главные новости за ночь

В ВОЗ рассказали, закончится ли пандемия в 2022 году, а под Тернополем жестоко убили молодую девушку

Пандемия COVID-19 продолжается, а в Тернопольской области произошло страшное убийство/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Украине помогут воевать: США направят новое вооружение

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели направят в Украину дополнительную партию военной помощи. Об этом 18 января заявили в Государственном департаменте США.

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США продолжают помогать Украине с вооружением/Коллаж: "Сегодня"

Закончится ли пандемия? В ВОЗ дали прогноз по коронавирусу на 2022 год

Человечество не сможет победить коронавирус в 2022 году, хотя от COVID-19 вакцинировалось уже около половины населения мира. Однако есть страны, жители которых до сих пор не имеют вакцины.

Пандемия в мире продолжается/Коллаж: "Сегодня"

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В Ровно полицейские разоблачили бордель

В городе Ровно правоохранительные органы разоблачили бордель. Правоохранители проводили санкционированный обыск в помещении так называемого "салона эротического массажа".

Бордель расположен на улице Дворецкой/Коллаж: "Сегодня"

Нанес 20 ударов ножом: под Тернополем мужчина жестоко убил молодую девушку

В Тернопольской области 34-летний мужчина жестоко убил 18-летнюю девушку. Он нанес ей 20 ударов ножом. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

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