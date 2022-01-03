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СЬОГОДНІ Новини України

Переговори Зеленського з Байденом та жахливе ДТП у Рівному — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 січня, 06:00
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Президенти України та США провели перші переговори у 2022 році, а у Рівному на смерть збили військового
Зеленський та Байден зідзвонилися, а в Рівному сталася смертельна ДТП/Колаж: "Сьогодні"
Зеленський та Байден зідзвонилися, а в Рівному сталася смертельна ДТП/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Рівному п'яний водій на смерть збив військового

У Рівному п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. Після інциденту винуватець втік з місця аварії. Проте правоохоронцям вдалося знайти його та затримати.

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Водій транспортного засобу був п'яний/Колаж: "Сьогодні"
Водій транспортного засобу був п'яний/Колаж: "Сьогодні"

Аспірант із Франції заявив, що у Києві його зґвалтував священик

Аспірант із Франції Ніколя Імбер звинуватив українського священика Ахілу Шахтаріна у зґвалтуванні. Ніколя звернувся до правоохоронців та написав заяву.

Священик здійснив насильницькі дії над аспірантом/Фото: sociology.kpi.ua, Facebook, колаж: "Сьогодні"
Священик здійснив насильницькі дії над аспірантом/Фото: sociology.kpi.ua, Facebook, колаж: "Сьогодні"

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Перший дзвінок Байдена Зеленському у 2022 році — про що домовилися

Президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден провели телефонну розмову. Президент США набрав Банкову через два дні після переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним.

Президенти України та США провели переговори/Колаж: "Сьогодні"
Президенти України та США провели переговори/Колаж: "Сьогодні"

На Гаїті вчинили замах на прем'єр-міністра

На Гаїті скоїли замах на життя прем'єр-міністра Аріеля Анрі. Інцидент стався під час святкування 218-ї річниці незалежності республіки у місті Гонаїв на півночі країни.

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Прем'єр-міністр внаслідок нападу не постраждав/Фото: Reuters/Ralph Tedy Erol, колаж: "Сьогодні"
Прем'єр-міністр внаслідок нападу не постраждав/Фото: Reuters/Ralph Tedy Erol, колаж: "Сьогодні"

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