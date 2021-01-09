Перший день локдауну в українських містах: поки дотримуються

Люди не в захваті від нового карантину

В Україні з 8 січня почав діяти "зимовий" локдаун, який торкнувся сфери торгівлі і послуг, роботи кафе, ресторанів і громадського транспорту.

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Як Україна провела перший день січневого локдауна і чи дотримуються карантинних обмежень у різних містах країни, з'ясовували журналісти "Сьогодні".

Харків

У Харкові карантину загалом дотримувалися – різдвяний ярмарок на майдані Свободи пустував, хоча біля кафе подекуди стояли черги містян, які вибігли купити щось собі на обід.

Містяни ставляться до січневого локдауну по-різному.

"Я маю менше можливостей де розвернутися, де погуляти, де посидіти, може, з друзями. Важче. Але це терпимо два тижні", – каже житель Харкова.

"Я завжди беру каву в одному місці конкретному, і мені було дуже шкода, що я не можу там посидіти, тому що мені треба було чекати десь час, і я просто гуляла. Не знаю, мене більш, мабуть, засмучує те, що життя трошки припиняється", – сумує ще одна місцева мешканка.

Водночас деякі кав'ярні пускають клієнтів усередину, запевняють – виключно забрати замовлення. А більшість працюють через віконце.

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У ресторані грузинської кухні в центрі Харкова до локдауну організували вуличну точку продажу гарячих напоїв. Але вимушені були відправити в неоплачувану відпустки половину персоналу. Дехто з офіціантів – тимчасово працюватимуть кур'єрами.

"Зараз, звичайно, 50% – навіть більше – співробітників наших залишилося на власному... на карантині. На своїх канікулах зимових, як це називають у нас в Україні. І дехто пересіли в машини, кур'єрами їздять", – розповідає керівник ресторану Наталія Сточна.

Порожньо і в спортивних залах та клубах. Клієнтів про припинення тренувань попередили завчасно, а для неуважних – додаткове оголошення на дверях.

"Локдаун у нас, як у всій країні. Ми законослухняні. Ми чекаємо 25 числа. Заходьте, ми вас чекаємо! Але тільки 25-го", – говорить Олена Курцева, адміністратор спортивного клубу.

Зараз у Харкові спортивні заклади працюють тільки для тренувань спортсменів – членів національних збірних.

Автор: Анна Бровко Відео: Сьогодні

Черкаси

За останню добу в Черкасах сорок два нових інфікованих коронавірусом і кількість хворих зменшується щодня – ще три доби тому їх було сто вісім.

У перший день локдауну працюють лише продовольчі магазини, аптеки, заправки та банки, щоправда наша кореспондентка бачила й деякі відчинені непродовольчі крамниці – наприклад та, де торгують мобільниками та аксесуарами до них.

"У нас просто сервісний центр. У нас виконують всі ремонти, обслуговування техніки", – виправдовується менеджер Денис Смаглій.

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Салони краси у Черкасах працюють за попереднім записом. А кафе здебільшого – навинос. Підприємці скаржаться, що через локдаун збиткуватимуть.

"Люди хочуть посидіти і випити чашечку кави, поїсти, а можливості такої нема", – каже бариста Альона Коваленко.

Не в захваті від жорсткого карантину і пересічні городяни.





Автор: Ольга Косенко Відео: Сьогодні

Одеса

Найбільший промтоварний ринок Європи "Сьомий кілометр" працює в режимі онлайн та навинос.

В Одесі більш-менш дотримуються локдауну: кафе та ресторани, як і належить, працюють на винос, у торговельних центрах зачинені всі магазини з одягом та зони розваг. Доступ є тільки до продуктів.

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Що ж до продовольчих ринків, вони працюють у звичному режимі. Але де-інде, попри штрафи, все ж продають одяг.

Побачивши камери, люди зачиняються, чи запевняють, що перераховують товар і насправді не приймають клієнтів.

"Штрафи можуть бути. Кажуть, що торгувати не можна. Але ми переоблік робимо і закриваємося на чотири тижні", – каже одна з продавчинь.

Ще на одному відомому одеському ринку Привозі у п’ятницю покупців через зливу було досить мало, та у вихідні там зазвичай не проштовхнутися. Попри заборону на ринку роботу не припиняють мережі електроніки та магазини з прикрасами.

Та навіть ті підприємці, кому можна не ховатися, скаржаться на відсутність заробітку. Хоча й підтримують карантинні обмеження.

"Я считаю, що це є правильним. Не дивлячись на те, чи можна працювати, чи ні. Чим менше скоплєнія, тим лучше", – каже одна з них.

Автор: Діана Федотова Відео: Сьогодні



Івано-Франківськ

У Івано-Франківську у п’ятницю було не надто людно. Але пов'язувати це виключно з локдауном, мабуть, не варто. У другий день Різдва, та ще й за двох вихідних попереду – багато франківчан у цей час зазвичай їдуть до родичів у довколишні села.

Місцеві кафе та ресторани працюють навинос, промислові магазини зачинені.

Туристів на вулицях – чимало, однак, запевняють, ані тут, ані в курортному Яремче якихось незручностей, пов'язаних із локдауном, не відчули.

"Бачите, он все працює, я не відчув той локдаун. У горах локдауну нема, там все чудово. Ми щойно спустились з гір там все чудово, гарно прогулялися, нам дуже сподобалося", – розповідають туристи.

Яремче

У курортному Яремче туристів і справді чимало.

Павільйони на сувенірному ринку почасти зачинені, за винятком кількох. Однак спілкуватися продавці навідріз відмовились.

А от сісти повечеряти в місцевих кафе не вдасться – там працюють тільки навинос.

Представники туристичної галузі зізнаються, суттєво на активності відпочивальників у Прикарпатті локдаун не позначився.

"Працюють наші курорти, працюють з дотриманням карантинних норм, з їжею навиніс, як і весь світ. Готелі Івано- Франківська, області селять туристів і навіть по законодавству можуть надавати сніданок, якщо є ресторан при готелі", – каже власниця туристичної агенції Анжеліка Білоконь.

Автор: Наталя Фармус Відео: Сьогодні

Хмельницький

У Хмельницькому продовжує працювати один із найбільших в Україні непродовольчих ринків – на робочі місця вийшли більш як пів сотні продавців.

Ті, з ким намагалась поспілкуватись кореспондентка "Сьогодні", давати відеокоментарі не захотіли. А не на камеру кажуть, що самі не знають, скільки працюватимуть, або що прийшли випити каву і просто відкрили контейнер.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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