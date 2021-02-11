Під Горлівкою снайпер бойовиків смертельно поранив українського військового

Сьогодні, 11 лютого, близько 9:30 ранку під окупованою бойовиками Горлівкою Донецької області снайпер ЗС РФ важко поранив військовослужбовця ЗСУ. Попри надану допомогу, він помер під час евакуації.
Про це в своєму Telegram-каналі повідомляє Українська делегація в Тристоронній групі по Донбасу.
Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту в СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, 10 лютого бойовики також порушили режим припинення вогню – в районі населеного пункту Піски (Донецька область) атакував ворожий снайпер. В результаті один український воїн отримав вогнепальне поранення.
Також повідомлялося, що 6 лютого на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
А 4 лютого неподалік від населеного пункту Південне, розташованого за кілька кілометрів на північний захід від Горлівки, бойовики обстріляли наші позиції з мінометів забороненого калібру 82-мм і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.
Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення
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