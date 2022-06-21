Під Києвом через удар блискавки спалахнув відомий музей (фото, відео)

Негода в Україні призвела до серйозної пожежі

У Київській області спалахнув музей трипільської культури / Фото: Колаж: Сьогодні

У Трипіллі під Києвом 21 червня від удару блискавки спалахнуло приміщення, яке розташоване на території історико-археологічного музею трипільської культури "Прадавня Аратта-Україна". Співробітники ДСНС Київської області протягом двох годин загасили пожежу.

"Попередньо встановлено, що до допоміжної будівлі музею потрапив розряд блискавки. Двоповерхова споруда охоплена полум'ям, але вона не є історичною цінністю. Це технічне приміщення", – розповіли сайту "Сьогодні" у ДСНС Київської області.

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У гасінні пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 14 осіб особового складу.

Причину пожежі встановлюють.

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У Києві негода зривала дахи та валила дерева

Вдень 21 червня до Києва прийшла велика гроза із сильним поривчастим вітром. Внаслідок стихії падали дерева та зривало дахи будинків.

Комунальні служби випустили попередження:

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