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Під Попасною бойовики важко поранили українського військового

26 січня, 21:17

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Українська сторона СЦКК ввела "режим тиші"

Сьогодні, 26 січня, близько 19:00 в результаті обстрілу противником наших позиції в районі Попасної Луганської області отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України.

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Про це повідомляє Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі в своєму Telegram-каналі.

Бійцеві було надано медичнц допомога, однак стан його тяжкий. Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

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Нагадаємо, днем раніше, 25 січня, неподалік від Хутора Вільного (на північний схід від контрольованої ЗСУ Попасної) бойовики т.зв. "ЛНР" вели вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому було надано необхідну медичну допомогу.

Також повідомлялося, що ввечері 21 січня на Донбасі був убитий бойовиками український морський піхотинець Олександр Отрепьєв.

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Донбас поранення Попасна втрати ЗСУ

Джерело: Сьогодні

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