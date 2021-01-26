Під Попасною бойовики важко поранили українського військового

Сьогодні, 26 січня, близько 19:00 в результаті обстрілу противником наших позиції в районі Попасної Луганської області отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України.
Про це повідомляє Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі в своєму Telegram-каналі.
Бійцеві було надано медичнц допомога, однак стан його тяжкий. Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, днем раніше, 25 січня, неподалік від Хутора Вільного (на північний схід від контрольованої ЗСУ Попасної) бойовики т.зв. "ЛНР" вели вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому було надано необхідну медичну допомогу.
Також повідомлялося, що ввечері 21 січня на Донбасі був убитий бойовиками український морський піхотинець Олександр Отрепьєв.
Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення
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