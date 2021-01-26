Под Попасной боевики тяжело ранили украинского военного

Сегодня, 26 января, около 19:00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Попасной Луганской области получил ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в своем Telegram-канале.

Бойцу была оказана медицинская помощь, но состояние тяжелое. Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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Напомним, днем ранее, 25 января, недалеко от Хутора Вольного (к северо-востоку от контролируемой ВСУ Попасной) боевики т. н. "ЛНР" вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Также сообщалось, что вечером 21 января на Донбассе был убит боевиками украинский морпех Александр Отрепьев.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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