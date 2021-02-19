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Під Рівним "швидка" застрягла у снігу: медик два кілометри ніс пацієнта на плечах

19 лютого, 12:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У 47-річного чоловіка почалися судоми на фоні ДЦП і потрібна була госпіталізація

У Рівненській області через викликані негодою снігові замети карета швидкої допомоги не змогла добратися до пацієнта, тому фельдшер Степан Вознюк змушений був нести його на спині більш як два кілометри.

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Про це обласний центр екстреної медичної допомоги повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Це сталося надвечір 16 лютого, коли надійшов виклик від сімейної лікарки Тучинської амбулаторії про те, що у 47-річного жителя села Воронів Гощанського району почалися судоми на фоні ДЦП. Його мати збентежена і не знає, що робити.

Карета швидкої допомоги з фельдшерською бригадою, відправлена з Тучина, не могла проїхати за вказаною адресою через снігові замети. Тому фельдшер Степан Вознюк взяв необхідні медичні препарати і вирушив пішки. Він подолав більш як два кілометри, щоб дістатися до пацієнта.

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Вознюк надав чоловіку необхідну медичну допомогу, але пацієнта потрібно було доправити до лікарні. Тому фельдшар взяв хворого на спину і ніс його до автомобіля "швидкої". Так його вдалося госпіталізували до Гощанської центральної районної лікарні.

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Нагадаємо, кілька днів тому на Львівщині рятувальники півтора кілометра несли на ношах 57-річну пацієнтку, до якої не змогла доїхати через сніг швидка допомога.

Відео: Сьогодні

Однак не всі подібні випадки мають щасливий кінець. Так, на Одещині "швидка" застрягла в снігу і не встигла приїхати до породіллі, немовля померло.

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сніг Рівне ДЦП швидка допомога Рівненська область фельдшер невідкладна допомога

Джерело: Сьогодні

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