Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Подоляк відповів на вкидання рф про переговори з Україною: "Це тільки їхні запити"

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 19:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник глави ОП заявив, що позиції нашої країни є незмінними
Україна вимагає, серед іншого, припинення вогню.
Україна вимагає, серед іншого, припинення вогню. / Фото: Колаж: Сьогодні

Заяви російської сторони щодо переговорів с Україною – це лише їхні запити.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Реклама

Позиції України

"Усі заяви мають на меті серед іншого спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, член російської делегації Володимир Мединський сказав, що Україна на переговорах пропонувала австрійський або шведський варіант нейтралітету.

"Україна пропонує австрійський, шведський варіант нейтральної демілітаризованої держави. Але одночасно держави, яка має власну армію та військово-морські сили. Усі ці питання обговорюються на рівні керівництва міністерств оборони росії та України", – заявив він.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що війна з Україною є дуже кризовою для росії.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Старший сержант Васіч Сергій... Воїн-танкіст мужньо обороняв позиції у Київській області. Знищив кілька одиниць ворожої техніки та велику кількість живої сили ворога. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти