Подоляк відповів на вкидання рф про переговори з Україною: "Це тільки їхні запити"

Радник глави ОП заявив, що позиції нашої країни є незмінними

Україна вимагає, серед іншого, припинення вогню. / Фото: Колаж: Сьогодні

Заяви російської сторони щодо переговорів с Україною – це лише їхні запити.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Позиції України

"Усі заяви мають на меті серед іншого спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, член російської делегації Володимир Мединський сказав, що Україна на переговорах пропонувала австрійський або шведський варіант нейтралітету.

"Україна пропонує австрійський, шведський варіант нейтральної демілітаризованої держави. Але одночасно держави, яка має власну армію та військово-морські сили. Усі ці питання обговорюються на рівні керівництва міністерств оборони росії та України", – заявив він.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що війна з Україною є дуже кризовою для росії.

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