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Подоляк ответил на вброс рф о переговорах с Украиной: "Это только их запросы"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 марта, 19:49
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Советник главы ОП заявил, что позиции нашей страны неизменны
Украина требует среди прочего прекращение огня.
Украина требует среди прочего прекращение огня. / Фото: Коллаж: Сегодня

Заявления российской стороны о переговорах с Украиной – это только их запросы.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Позиции Украины

"Все заявления преследуют среди прочего спровоцировать напряжение в медиа. Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами", – заявил Подоляк.

Напомним, член российской делегации Владимир Мединский сказал, что Украина на переговорах предлагала австрийский или шведский вариант нейтралитета.

"Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства. Но при этом государства, обладающего собственной армией и военно-морскими силами. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководства министерств обороны россии и Украины", – заявил он.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что война с Украиной является очень кризисной для россии.

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