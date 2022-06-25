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Підліток допоміг ЗСУ врятувати Київ від броньованого кулака загарбників

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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25 червня, 21:49
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15-річний хлопець став аеророзвідником
/ Фото: Колаж: Сьогодні

15-річний підліток Андрій допоміг українській армії у битві за Київ наприкінці лютого 2022 року. Він став коригувальником вогню артилерії та аеророзвідником, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Подробиці опублікувало "Настоящее время".

Завдяки хлопцю ЗСУ вдалося знищити кілька колон російської військової техніки, яка йшла на Київ.

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"Частина території була під окупацією, як ви знаєте. Противник швидко просунувся з боку білоруського кордону. У нас не вистачало інформації, де проходять колони в даний момент, щоб зупинити їхнє просування на Київ. Ми опинилися в оточенні, з усіх боків був противник, і навіть досвідчені пілоти не могли дістатися до нас, щоб здійснювати розвідку. І тут з'явився Андрій, який виявився досвідченим пілотом", – розповів командир групи безпілотної розвідки Юрій Касьянов.

Попри юний вік, Андрій Покраса багато років керує квадрокоптером. Тому коли військовим знадобився аеророзвідник, підліток із батьком вирішили запропонувати свої послуги.

"Я знайшов колону, бо вони випадково увімкнули далеке світло. Але тоді ввечері по них не відпрацювали. Я так зрозумів, бо це була перша робота з нами, тому нам не зовсім довіряли. Вранці побачили, що колона збирається, передали інформацію, і по них відпрацювала артилерія", — розповів Андрій.

Хлопець із батьком здійснювали від трьох до десяти вильотів за день. Він фіксував на карті GPS-координати військ та техніки супротивника, а потім передавав ці дані військовим. Після кількох успішних вильотів військові довірили Андрію потужніший армійський дрон.

"У нас всі дрони були прошиті, тобто показувалися їх координати десь у Тихому океані, і нас неможливо було відстежити. По-друге, їм вирахували з батьком, на якій висоті дрон було б не чути, але все добре видно. Це десь 300 м на великому дроні та близько 100 метрів на маленькому", — розповів хлопець.

"Завдяки роботі всіх, і Андрія в тому числі, нам вдалося зупинити колони, які йшли через Бородянку, Макарів і Березівку на Київ. Під Березівкою вони і загинули. Залишки цієї колони розбіглися навколишніми селами. Противник втік, він не зміг довести ударні частини до Києва, щоб розпочати штурм", – сказав командир групи безпілотної розвідки Юрій Касьянов.

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Після війни Андрій хоче повернутися до того, заради чого й купував дрон, — зйомки природних видів нашої країни.

Спроба захоплення Києва

У перші дні вторгнення в Україну окупанти намагалися захопити столицю. Деяким ДРГ вдалося прорватися до Києва, на вулицях було чути стрілянину та велися бої.

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Окупанти намагалися знищити ТЕЦ-6 у Києві. Українська ППО відбила атаки.

Тоді ж російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли українських бійців.

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