Подросток помог ВСУ спасти Киев от бронированного кулака захватчиков

15-летний парень стал аэроразведчиком

Подросток помогал военным выслеживать колонны врага / Фото: Коллаж: Сегодня

15-летний подросток Андрей помог украинской армии в битве за Киев в конце февраля 2022 года. Он стал корректировщиком огня артиллерии и аэроразведчиком, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Подробности опубликовало "Настоящее время".

Благодаря парню ВСУ удалось уничтожить несколько колонн российской военной техники, которая шла на Киев.

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"Часть территории была под оккупацией, как вы знаете. Противник быстро продвинулся со стороны белорусской границы. У нас не хватало информации, где проходят колонны в данный момент, чтобы остановить их продвижение на Киев. Мы оказались в окружении, со всех сторон был противник, и даже опытные пилоты не могли к нам добраться, чтобы осуществлять разведку. И тут появился Андрей, который оказался опытным пилотом", — рассказал командир группы беспилотной разведки Юрий Касьянов.

Несмотря на юный возраст, Андрей Покраса много лет управляет квадрокоптером. Поэтому когда военным понадобился аэроразведчик, подросток с отцом решили предложить свои услуги.

"Я нашел колонну, потому что они случайно включили дальний свет. Но тогда вечером по ним не отработали. Я так понял, потому что это была первая работа с нами, поэтому нам не совсем доверяли. Утром увидели, что колонна собирается, передали информацию, и по ним отработала артиллерия", — рассказал Андрей.

Парень с отцом совершали от трех до десяти вылетов за день. Он фиксировал на карте GPS-координаты войск и техники противника, а потом передавал эти данные военным. После нескольких успешных вылетов военные доверили Андрею более мощный армейский дрон.

"У нас все дроны были прошитые, то есть показывались их координаты где-то в Тихом океане, и нас невозможно было отследить. Во-вторых, им вычислили с отцом, на какой высоте дрон было бы не слышно, но все хорошо видно. Это где-то 300 м на большом дроне и около 100 метров на маленьком", — рассказал парень.

"Благодаря работе всех, и Андрея в том числе, нам удалось остановить колонны, которые шли через Бородянку, Макаров и Березовку на Киев. Под Березовкой они и погибли. Остатки этой колонны разбежались по окрестным селам. Противник сбежал, он не смог довести ударные части до Киева, чтобы начать штурм", — сказал командир группы беспилотной разведки Юрий Касьянов.

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После войны Андрей хочет вернуться к тому, ради чего и покупал дрон, — съемкам природных видов нашей страны.

Попытка захвата Киева

В первые дни вторжения в Украину оккупанты пытались захватить столицу. Некоторым ДРГ удалось прорваться в Киев, на улицах была слышна стрельба и велись бои.

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Оккупанты пытались уничтожить ТЭЦ-6 в Киеве. Украинская ПВО отбила атаки.

Тогда же российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на авто с мигалками к КПП возле Василькова и расстреляли украинских бойцов.