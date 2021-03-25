Поїсти, попаритися і заночувати: Бари, лазні та готелі працюють навіть у карантин (відео)

Замовити столик у ресторані чи піти з друзями в сауну не становить проблеми

Влаштувати грандіозне святкування дня народження, попаритися в лазні, заселитися в готель і спокійно їсти у ресторані – легко, навіть попри локдаун і величезні штрафи.

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Поки одні сидять удома, кореспондентка новин "Сьогодні" Дар'я Мельник поїхала шукати тих, хто не любить змінювати звичок навіть у карантин.

За легендою, журналістка з друзями хоче відпочити у Буковелі. Через карантин підйомники і розважальні заклади на замку, відпочивальників пропускати не мають права. Готелям працювати дозволили, але за умови, що харчування – у номері. Перевіримо.

Відео: Сьогодні

Дар’я намагається заселитися у найпопулярніший готель Буковелю з 31 березня по 3 квітня. Їй відповідають, що це можливо і пропонують також відвідати кальян і ресторан, де можна снідати, обідати та вечеряти.

У Києві ресторани повинні бути зачинені або працювати тільки на винос. За легендою, у дівчини в п’ятницю, 26 березня, день народження, тож вона хотіла б запросити на святкування вісім чоловік. І їй пропонують великий стіл на другому поверсі ресторану. Цікаво, що саме цей заклад у листопаді 2020 під час рейду поліцейських вже штрафували.

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Журналісти обдзвонили ще з десяток закладів і почули, що вони не приймають відвідувачів у локдаун і працюють тільки на винос, тож пропонують звертатися вже після 9 квітня.

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Однак за містом можна без проблем відсвяткувати день народження. Деякі ресторани працюють щодня з 11 до 22 години, тож можна замовити хоч столик, хоч цілий банкет. Замовити лазню – теж не проблема.

В одному із заміських закладів пообіцяли найкращий варіант для святкування дня народження цими вихідними. На парковці ресторану стоїть чимало автівок. Адміністратор ресторану допомагає вибрати місце і попереджає, що людей у залі буде чимало, адже там святкуватимуть інший день народження. Бо в Київській області хоч і локдаун – ресторан негласно працює. Вочевидь штрафи власників закладу не лякають, коли є стільки охочих відпочити у карантин.

Далі кореспондентка рушає до лазні. Їй по телефону сказали, що заклад працює. Однак коли журналісти почали знімати на телефон, їх викрили і сказали, що попаритися не вийде. Та не встигли вони поїхати, як адміністратор вийшов надвір і запропонував записатися на вечір. Та ще й показав, як все облаштовано усередині.

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Отже, як бачите – усупереч заборонам, знайти, де можна було б відсвяткувати день народження, попаритися у лазні – не проблема. І навіть штраф від 34 до 170 тисяч гривень власників закладів не лякає.

Нагадаємо, у Тернополі підприємці масово через суд скасовують штрафи, які їм виписує поліція за порушення карантинних обмежень.

Всі подробиці в спецтемі Локдаун в Україні

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