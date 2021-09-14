МВС озброїло поліцейських в регіонах: що вони отримали

Поліцейським офіцерам територіальних громад передали зброю і ключі від 86 автомобілів

Ключі від службових авто марки Renault Duster і помпові рушниці отримали поліцейські дев'яти областей / Фото Національної поліції / Колаж "Сьогодні

Міністерство внутрішніх справ продовжує укомплектовувати штат поліцейських офіцерів, які повинні працювати в об’єднаних територіальних громадах. До кінця наступного року в рамках програми "Поліцейський офіцер громади" таких правоохоронців має бути дві тисячі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, яка була зроблена 14 вересня на церемонії передачі 86 автомобілів і помпових рушниць правоохоронцям новосформованих об'єднаних територіальних громад. Ключі від службових авто марки Renault Duster отримали поліцейські і керівники об'єднаних територіальних громад Київської, Вінницької, Закарпатської, Полтавської, Житомирської, Луганської, Донецької, Одеської та Дніпропетровської областей.

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"Поліцейські, які працюють на місцях, можуть повернути простому громадянину в селі, селищі, місті відчуття безпеки. Цей проєкт має жити. Дякую міжнародним партнерам за передачу авто та представникам місцевих громад, які дбають про своїх жителів", – зазначив Монастирський.

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В даний час службу несуть 632 офіцера громади. Ще 130 правоохоронців, які незабаром вирушать працювати в об'єднані територіальні громади, проходять навчання.

"Важливим залишається питання взаємодії, багато громад пішли нам на зустріч і закупили автомобілі для поліцейських, які працюватимуть на місцях. Крім того, за рахунок місцевих бюджетів буде здійснюватися обслуговування техніки", – зазначив заступник голови Нацполіціі Олександр Фацевич.

Довідка

Поліцейський офіцер громади – це офіцер Національної поліції України, який живе і працює в певній територіальній громаді.

Його головні завдання – забезпечувати порядок, запобігати правопорушенням і злочинам в межах своєї територіальної громади.

Державною програмою передбачено, що кожен офіцер громади повинен бути забезпечений робочим місцем, автомобілем і житлом.