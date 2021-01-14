Русский
$ 27,97
34,04
  1. Новини України

Чи допоміг локдаун Україні: коли стане відомий результат

14 січня, 15:37

Віталій Андронік , Сергій Мартинець

У МОЗ пояснили, як Україна житиме після закінчення жорсткого карантину

Жорсткий карантин в Україні ввели на 16 днів і триватиме він до 24 січня. Ось тільки його результати – чи допоміг він зупинити поширення коронавірусу – стануть відомі набагато пізніше.

Реклама

Як розповіли нам у пресслужбі МОЗ, після 24 січня закінчуються посилені обмеження. Про їх продовження зараз постанов немає.

"Тому будуть автоматично повернені обмеження, які діяли до 8 січня – обмеження "помаранчевої зони", оскільки сам (загальнонаціональний) карантин діє до 28 лютого. Зміни в карантин приймає Кабінет міністрів, поки про них не йдеться. Якщо буде продовження, то Кабмін прийме рішення напередодні, у середу", – сказали у відомстві.

У свою чергу епідеміолог Катерина Сояк у коментарі сайту "Сьогодні" пояснила, коли будуть відомі підсумки січневого карантину.

"Результати посилених обмежень ми побачимо лише через два тижні після їх закінчення. Це приблизно початок лютого. Тоді ми повинні побачити спад захворюваності. У проміжок часу, коли посилені обмеження знімаються і ще немає результатів – повинен діяти адаптивний карантин", – сказала Сояк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", з 19 грудня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До "помаранчевих" додалися ще кілька заборон.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли в Україні хочуть повернути адаптивний карантин.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин локдаун

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідь
Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідьУкраїна
Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимо
Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимоЕкономіка
Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанку
Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанкуФінанси
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)Росія
В Україні почалася перевірка облгазів з
В Україні почалася перевірка облгазів з "космічними" тарифамиНовини ЖКГ
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з "готелю Тупицького"Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти