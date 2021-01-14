Чи допоміг локдаун Україні: коли стане відомий результат

У МОЗ пояснили, як Україна житиме після закінчення жорсткого карантину

Жорсткий карантин в Україні ввели на 16 днів і триватиме він до 24 січня. Ось тільки його результати – чи допоміг він зупинити поширення коронавірусу – стануть відомі набагато пізніше.

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Як розповіли нам у пресслужбі МОЗ, після 24 січня закінчуються посилені обмеження. Про їх продовження зараз постанов немає.

"Тому будуть автоматично повернені обмеження, які діяли до 8 січня – обмеження "помаранчевої зони", оскільки сам (загальнонаціональний) карантин діє до 28 лютого. Зміни в карантин приймає Кабінет міністрів, поки про них не йдеться. Якщо буде продовження, то Кабмін прийме рішення напередодні, у середу", – сказали у відомстві.

У свою чергу епідеміолог Катерина Сояк у коментарі сайту "Сьогодні" пояснила, коли будуть відомі підсумки січневого карантину.

"Результати посилених обмежень ми побачимо лише через два тижні після їх закінчення. Це приблизно початок лютого. Тоді ми повинні побачити спад захворюваності. У проміжок часу, коли посилені обмеження знімаються і ще немає результатів – повинен діяти адаптивний карантин", – сказала Сояк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", з 19 грудня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. До "помаранчевих" додалися ще кілька заборон.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли в Україні хочуть повернути адаптивний карантин.

Відео: Сьогодні

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