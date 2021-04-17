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Затриманий в Петербурзі український консул вже в безпеці

17 квітня, 11:54

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Міністерство закордонних справ підтвердило інцидент з Олександром Сосонюком і вже готується дзеркально відповісти на провокацію Росії

Співробітник генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк на декілька годин був затриманий працівниками ФСБ, після чого – звільнений, заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

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Про це повідомляє LIGA.net.

"Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він знаходиться в українській дипустанові", – сказав Ніколенко.

Він назвав те, що трапилося "черговою провокацією Росії", додавши, що обставини події з'ясовуються. А МЗС визначає форму реагування на те, що трапилося, "з урахуванням існуючої практики".

Незабаром МЗС приступить до повернення дипломата до України.

"Найближчим часом буде безумовно ми будемо вирішувати питання стосовно його повернення додому. Зазначені дії російських правоохоронний органів є нічим іншим, ніж грубою провокацією, грубим порушенням всіх Віденських конвенцій. Наш дипломат абсолютно не міг бути затриманий, більше того він не мав жодного відношення до тих дій, які йому інкримінують російські чиновники", – сказав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Нагадаємо, що кремлівські ЗМІ повідомили про те, що 16 квітня співробітники ФСБ затримали Сосонюка в Санкт-Петербурзі. Нібито громадянин РФ передавав йому "закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ".

Як уже повідомлялося, 2019 року Україна вислала з країни викритого в шпигунстві співробітника консульства Росії у Львові. У відповідь на це РФ оголосила "персоною нон ґрата" і вислала співробітника українського консульства у Петербурзі.

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