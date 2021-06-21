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Свято футболу в Києві і нові санкції проти Білорусі – анонси СЬОГОДНІ

21 червня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 21 червня в Україні і за кордоном в одному місці

У столиці України у вихідний понеділок, 21 червня, відбудеться Свято футболу, а Євросоюз має намір офіційно оприлюднити нові санкції проти Білорусі.

Україна

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В Україні вихідний день.

Київ

  • 17:00 – Свято футболу на Спортивній площі Києва.
  • 19:00 – трансляція на великому екрані футбольного матчу Україна – Австрія у рамках групового етапу Чемпіонату Європи 2020. Для глядачів передбачені фудкорт, ігрові зони і подарунки від офіційного партнера національної збірної України з футболу (Спортивна площа).

Затока, Одеська область

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Італія vs Україна
  • Благодійна акція з надання в користування автоматичного зовнішнього дефібрилятора Zoll AED Plus для бази "Відродження" та прилеглих баз відпочинку для створення лінії безпеки відпочинку в Україні (база "Відродження, Будацька коса, майновий комлекс № 61).

За кордоном

Євросоюз

  • У офіційному журналі ЄС опублікують нові обмежувальні заходи (санкції) проти Білорусі, пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську.
  • Засідання Ради ЄС із закордонних справ під головуванням глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля щодо Білорусі, Іраку та Латинської Америки.
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Китай

  • Народний банк Китаю оголосить розмір ставки за кредитами першокласним позичальникам (LPR) на один рік і п'ять років.
  • Шанхайська міжнародна енергетична біржа (Shanghai International Energy Exchange) почне торги опціонами на нафту.

США

  • Міністерство оборони США проведе випробування системи протиракетної оборони наземного базування у районі Тихого океану.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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