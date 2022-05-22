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СЬОГОДНІ Новини України

Холодно, місцями дощі. Погода в Україні на 22 травня

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22 травня, 06:00
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У Києві та області 22 травня вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ
Сьогодні в Україні очікується прохолодна погода. Колаж "Сьогодні"
Сьогодні в Україні очікується прохолодна погода. Колаж "Сьогодні"

В Україні у неділю, 22 травня, очікується зниження температури повітря.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Погода в регіонах

22 травня хмарно із проясненнями. Вночі у східних, північно-східних областях та Приазов'ї, вдень у північних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, у південних областях до 17°; вдень 12-17°, у південних, більшості східних областей та на Закарпатті 19-24°.

У Києві та області 22 травня вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Температура у столиці вночі 10-12°, вдень 13-15°; по області вночі 9-14 °, вдень 12-17 °.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними , зміна погоди може викликати різні нездужання та розлади. Часто з'являється підвищена стомлюваність, вона проявляється у втрати фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори та інших.) не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, у періоди магнітних бур на вулицях частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає і кількість смертей через інфаркти та інсульти.

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