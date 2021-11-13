Прохолодно, але сонячно: прогноз погоди на 13 листопада (мапа)

У Києві очікується сонячна погода і до +5…+7 градусів

Тумани протримаються всю ніч та ранок. Колаж "Сьогодні".

Погода в Україні у суботу, 13 листопада, буде прохолодною, але сонячною. Синоптики прогнозують зростання температури вдень до +13 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Тумани протримаються всю ніч та ранок, в окремих районах Київської, Чернігівської, Черкаської та Полтавської областей залишаться і на день.

У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Позначки на термометрах покажуть +6...+11 градусів. На Сході також без дощів, але дещо прохолодніше – +4…+8 градусів.

У північних регіонах синоптики інформують про сонце. Температура становитиме +5…+7 градусів. На Півдні – сухо, там слід очікувати на невелике потепління +8…+13 градусів.

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У Києві очікується сонячна погода і до +5…+7 градусів.

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