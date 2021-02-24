Рано робити висновки: у соцмережах бурхливо відреагували на арешт Стерненка

У Мережі багато тих, хто обурений вироком, але є й інші думки

У вівторок, 23 лютого, Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі з часткової конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

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Таке рішення суду викликало неоднозначну реакцію у політиків і блогерів – багато хто обурені і стривожені, але є й ті, хто підтримує вирок і вважає справедливим.

Борислав Береза, політик

"Якби це рішення було озвучене в суді Відня, Хайфи або Лондона, то недовіри до нього б практично не було. А ось до рішення українського суду довіри немає", – вважає політик.

Він зазначає, що така недовіра обгрунтована, оскіьки рішення українських судів найчастіше "пишуться під замовлення або за оплату".



Олег Ляшко, політик

Політик Олег Ляшко вважає невипадковим вибір дня винесення вироку – колишнього свята радянської армії.

"При всій повазі до тих, хто служив. Це подарунок тим, хто мріє про відродження совка, про втрату Незалежності. Це перемога антимайдану і тітушководов. Це крок назустріч русскому міру, який за ці роки убив 14 500 українців", – пише він.

Ляшко також назвав дії суду ганебними.

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Сергій Биков, політолог

Політолог Сергій Биков вважає вирок Стерненку цілком справедливим. За його словами, "радикалам показали, що від криміналу не сховатися" за партійним прапором.

"Вирок Стерненку за викрадення людини – це додаткове нагадування, що політикою не приховати криміналу. За часів Порошенка посадили багатьох активістів, які порушили закон. Під час так званих мітингів праворадикалів були сутички і мародерство. Тих, хто нападав на людей, громив вітрини і грабував магазини – садили до в’язницы", – нагадав Биков.

За його словами, тоді також обурювалися, але це допомогло зробити наступні протести "не такими радикальними".

Олена Сотник, юрист

На думку екс-депутатки Верховної Ради Олени Сотник, вирок Стерненку має мало спільного з правосуддям і в ньому порушені основоположні принципи Конституції.

"Цей вирок загроза багатьом, хто занадто активний, занадто буйний або занадто сміливий, готовий іти з голими руками проти сильнішого супротивника, як то корумповані мери, продажні правоохоронці або чиновники", – зазначає вона.

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Юрист упевнена, що найближчим часом такий принцип винесення вироку буде також використаний в інших справах, де фігурують чиновники або силовики, але вже щоб допомогти їм уникнути відповідальності.

"Зверніть увагу хоча б на справи по вбиству Гандзюк або маленького Кирила Тлявова. В останній суддя через незначних недоліки в оформленні доказів визнавав їх неприпустимими... а в справі Стерненка навіть грубі порушення процесу не викликали питань", – пише Сотник.

Олександр Ройтбурд, художник

Художник Олександр Ройтбурд вважає справу політичною і прогнозує, що українське суспільство дуже погано сприйме такий вирок суду.

"Дозвольте дати вам добру пораду. Садити Сергія Стерненка не треба. І не тому, що він святий. Ні звичайно, не святий. А тому що це не сприйме українське суспільство. І ваше ім'я стане загальним. А поки що навіть я його не знаю , і слава богу. Не треба входити в історію з ганебним тавром", – звернувся він до судді напередодні.

Михайло Шнайдер, політичний блогер

Блогер Михайло Шнайдер вважає, що рано робити висновки у справі Стерненка, тому що мало хто знає, що сталося насправді і це ще може бути не остаточним рішенням.

"Я виступаю за те, щоб у цій справі, як і в будь-якій іншій, були встановлені всі справжні обставини. Якщо винний, повинен відповідати. Якщо не винен, має бути виправданий. Це базові речі для будь-якої цивілізованої держави. Але що б не вирішив суд сьогодні, це тільки перша інстанція. Потім ще будуть апеляція і касація. Тому сьогодні рано робити висновки про те, чим закінчиться ця справа", – упевнений блогер.

Він зазначає, що подібні справи повинні розбиратися на основі фактів, а не на основі емоцій.





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