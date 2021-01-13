Викрила 81 банду і 536 корупціонерів: що зробила СБУ за 2020 рік

За 2020 рік працівниками Служби безпеки України знешкодили 81 злочинне угруповання і викрили 536 корупціонерів. Ефективність боротьби зі злочинцями підвищилася майже в два рази. Для порівняння, у 2019 році СБУ знешкодила 47 таких угруповань.

Реклама

Про це йдеться на сайті СБУ.

За даними пресслужби, членами 17 банд були чиновники. Найбільше угруповань були пов'язані з наркобізнесом (30) і розбоями (18).

Серед найбільш резонансних справ – знешкодження кримінального авторитета "Князя" і блокування фінансової піраміди, організатори якої вкрали більше 250 000 000 доларів. Її вкладниками були понад 600 000 людей.

Реклама / Фото: СБУ

Угруповання з учасниками-чиновниками у більшості займалися хабарництвом. Ще сім банд були пов'язані з правоохоронною діяльністю і обороною, а шість – з незаконною міграцією.

У 2020 році за злочини у складі угруповань засудили 31 людину.

Також СБУ викрила 536 факти корупції: хабарі, привласнення або розтрата майна або зловживання владою. Щодо високопоставлених чиновників розпочато 90 кримінальних проваджень, тоді як у 2019 році таких підозр було 36.

"Загалом за напрямом боротьби з корупцією та оргзлочинністю за матеріалами СБУ протягом року було розпочато 1 218 досудових розслідувань, в яких 1 763 особам повідомлено про підозру. За цей період було засуджено 379 осіб, а 41 представнику криміналітету заборонено в’їзд в Україну", – додали у повідомленні.

Реклама

Нагадаємо, раніше СБУ блокувала фінансування терористичної організації "ДНР".

Крім того, правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке отримувало мільйонний прибуток від продажу оптових партій наркотиків в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама