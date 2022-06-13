Рікард Йозвяк визнав, що в ЄС вже ухвалили попереднє рішення щодо прийому України

Журналіст повідомив про підсумки засідання Єврокомісії

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Україна разом з Молдовою незабаром можуть набути статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, коментуючи результати попереднього засідання Єврокомісії щодо членства України, Молдови та Грузії

"Сьогодні в Європейській комісії відбулися попередні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України та Молдови, але залишається знак питання щодо Грузії", – написав він.

Журналіст уточнив, що держави-члени оголосять остаточний вердикт наступного тижня.

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Україна та ЄС

Україна в березні цього року офіційно розпочала євроінтеграційний процес. Усі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.

Прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що Гельсінкі підтримує надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Але там не вважають за можливе зробити для неї виняток із критеріїв, за якими Євросоюз приймає нових членів.

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Попри небажання деяких європейських країн впустити Україну за прискореною процедурою в ЄС, надходять сигнали, що статус кандидата на членство в цьому союзі ми все ж таки отримаємо в найближчі тижні — про це заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Маккалістер.