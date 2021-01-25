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Росія посилюється в Криму: в СБУ повідомили про загрозу для України

25 січня, 11:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Окупанти продовжують нарощувати військову міць на півострові

Загроза нападу Росії на Україну з боку окупованого Криму та Азовського моря зберігається.

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Про це заявила Служба безпеки України, передає "Радіо Свобода".

Українські силовики проводили восени навчання у Херсонській області, в районі Північно-Кримського каналу, Каховської ГЕС і Каховського судноплавного шлюзу.

У спецслужбі пояснили, що російська загроза нікуди не поділася, окупанти навпаки посилюються.

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"Посилюються угруповання збройних сил Російської Федерації та їх наступальний потенціал, регулярно проводяться масштабні військові навчання поблизу державного кордону України, що свідчить про збереження загрози військового вторгнення. Зростає мілітаризація тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Зберігається загроза з боку Російської Федерації вільному судноплавству у Чорному, Азовському морях та Керченській протоці", – заявили в СБУ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше американський генерал Бен Ходжес пояснював, як визначити, що Росія може напасти. Він зазначив, що перед можливим застосуванням своїх військ агресор повинен провести певну підготовчу роботу всередині нашої країни.

У свою чергу колишній посол США в Україні Вільям Тейлор розповідав нам, що чекає на Росію, якщо вона вдарить по Україні з Криму. Американці готові в будь-який момент покарати Росію найжорсткішими санкціями.

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Росія Крим СБУ напад
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