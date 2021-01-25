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  1. Последние новости Украины

Россия усиливается в Крыму: в СБУ сообщили об угрозе для Украины

25 января, 11:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты продолжают наращивать военную мощь на полуострове

Угроза нападения России на Украину со стороны оккупированного Крыма и Азовского моря сохраняется.

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Об этом заявила Служба безопасности Украины, передает Радио Свобода.

Украинские силовики проводили осенью учения в Херсонской области, в районе Северо-Крымского канала, Каховской ГЭС и Каховского судоходного шлюза.

В спецслужбе объяснили, что российская угроза никуда не делать, оккупанты наоборот усиливаются.

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"Усиливаются группировки вооруженных сил Российской Федерации и их наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения. Растет милитаризация временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Сохраняется угроза со стороны Российской Федерации свободному судоходству в Черном, Азовском морях и Керченском проливе", – заявили в СБУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее американский генерал Бен Ходжес объяснял, как определить, что Россия может напасть. Он отметил, что перед возможным применением своих войск агрессор должен провести определенную подготовительную работу внутри нашей страны.

В свою очередь бывший посол США в Украине Уильям Тейлор рассказывал нам, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма. Американцы готовы в любой момент наказать Россию самыми жесткими санкциями.

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Россия Крым СБУ нападение
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