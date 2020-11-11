Генерал США о нападении России с Крыма: Угроза будет с нескольких направлений

В Украине рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии, поскольку нападения можно ожидать откуда угодно. Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что, если Россия решиться на новую агрессию, то будет угроза сразу с нескольких направлений.

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Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

По его мнению, удар со стороны Крыма будет частью масштабной операции

"Убежден, это будет угроза сразу с нескольких направлений. Они не будут пытаться вторгнуться только в одном регионе. Пойдут в наступление или под предлогом гуманитарного кризиса в Крыму (по причине якобы недостатка воды), или для того, чтобы ввести еще больше "миротворцев" в Приднестровье, или найдут еще какой-то повод, чтобы ворваться в Беларусь", – сказал Ходжес.

При этом американский генерал отметил важность транспортной инфраструктуры в Украине, чтобы перебрасывать силы ВСУ быстрее россиян.

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"Украинские сухопутные войска должны двигаться как можно быстро – быстрее, чем могут перемещаться российские силы. Итак, это означает, что нам следует обратить внимание на транспортную инфраструктуру, передвижения автомобильным транспортом, перевозки железнодорожным транспортом, передвижение по рекам. Позволяет ли инфраструктура Украины такие перемещения?" – подчеркнул экс-командующий американской армией в Европе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Бен Ходжес объяснял, как определить, что Россия может напасть. Он отметил, что перед возможным применением своих войск агрессор должен провести определенную подготовительную работу внутри нашей страны.

В свою очередь бывший посол США в Украине Уильям Тейлор рассказывал нам, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма. Американцы готовы в любой момент наказать Россию самыми жесткими санкциями.

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