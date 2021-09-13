СБУшника судитимуть за викрадення людини, загрозу вбивства і вимагання 1,6 млн гривень

До суду передано справу про викрадення підприємця, у якого погрозами вибивали гроші

У розкритті злочину брали участь підрозділи СБУ / Колаж "Сьогодні"

Найближчим часом почнеться суд над групою осіб, включаючи співробітника центрального апарату СБУ, які в лютому 2020 роки викрали підприємця і вимагали у нього 40 тисяч євро і 1,6 млн гривень. Відповідний обвинувальний акт спрямований до суду.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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З гранатою в руках

Слідчі встановили, що три людини, діючи за попередньою змовою і представляючись співробітниками СБУ, хоча таким був лише один учасник угруповання, в лютому 2020 роки вкрали підприємця і силою утримували його в автомобілі. Вони вимагали перерахувати 40 тисяч євро і 1,6 млн гривень, погрожуючи вбивством йому і близьким родичам, а також фабрикацією справи за звинуваченням у фінансуванні тероризму та незаконному зберіганні боєприпасів.

"Для створення у потерпілого враження реальності цих погроз, обвинувачені, перебуваючи у транспортному засобі, примусово вклали до рук потерпілого бойову гранату "Ф-1", яку погрожували використати як доказ у сфальсифікованому кримінальному провадженні стосовно нього", – сказано в повідомленні Генпрокуратури.

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Оперативний співробітник СБУ раніше був відсторонений від займаної посади. У період з березня по липень 2021 року він перебував у СІЗО, а потім був відпущений під заставу.

Злочини

На жаль, злочинні елементи проникають в спецслужби.