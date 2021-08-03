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Посібники злочину? НАБУ "наїхало" на СБУ через Чауса

3 серпня 2021 13:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Статус потерпілого, за яким Чаус проходить в СБУ, не скасовує зобов'язання щодо його приводу до суду

НАБУ продовжує спроби відбити Чауса і СБУ. Колаж "Сьогодні"

НАБУ продовжує спроби відбити Чауса і СБУ. Колаж "Сьогодні"

Приховування судді Миколи Чауса співробітниками СБУ від детективів Національного антикорупційного бюро є сприянням в ухиленні від кримінального розслідування і перевищенням службових повноважень спецслужбою.

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Про це йдеться в заяві НАБУ.

Антикорупціонери нагадали, що у 2017 році суд заочно обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді арешту. А Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає, що у разі виявлення розшукуваної особи, його повинні передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування.

"Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону ... Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцезнаходження судді є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства та може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень", – заявили в НАБУ.

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У відомстві наполягають на дотриманні закону будь-яким правоохоронним органом і закликали СБУ доставити підозрюваного до Вищого антикорупційного суду 4 серпня на 14:00.

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"Вжиття заходів безпеки до особи, яка перебуває у статусі потерпілого у кримінальному провадженні, що розслідується слідчими СБУ, жодним чином не може бути підставою для переховування такої особи від кримінального судочинства та невиконання ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – підкреслили в НАБУ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 липня Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

У той же час адвокат судді Ростислав Кравець просить Офіс генпрокурора змінити підслідність – у НАБУ можуть забрати справу Чауса.

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