Семенченка госпіталізували: до нього не пускають адвоката

Адвокати вже встигли подати заяву про втручання в їх роботу

Колишнього народного депутата України Семена Семенченка, якого вчора рішенням суду заарештували на два місяці у справі ПВК, госпіталізували. І зараз до нього не пускають захисників.

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Про це повідомляє його адвокат Влад Добош в Facebook.

"До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якиїсь начальник, мотивуючи, що субота вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК та ст.397 ККУ. Подав заяву про втручання в роботу захисника", – написав адвокат.

Нагадаємо, Семенченка підозрюють в створенні незаконного збройного формування для провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України.

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