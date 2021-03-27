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Семенченка госпіталізували: до нього не пускають адвоката

27 березня, 16:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Адвокати вже встигли подати заяву про втручання в їх роботу

Колишнього народного депутата України Семена Семенченка, якого вчора рішенням суду заарештували на два місяці у справі ПВК, госпіталізували. І зараз до нього не пускають захисників.

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Про це повідомляє його адвокат Влад Добош в Facebook.

"До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якиїсь начальник, мотивуючи, що субота вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК та ст.397 ККУ. Подав заяву про втручання в роботу захисника", – написав адвокат.

Нагадаємо, Семенченка підозрюють в створенні незаконного збройного формування для провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України.

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Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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суд адвокат госпіталізація семен семенченко

Джерело: Сьогодні

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