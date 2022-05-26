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Шеремета прогнозує, що економіка України впаде цього року на 35%

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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26 травня, 15:06
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Світовий банк очікує падіння на рівні 45%, але все залежатиме від тривалості війни, каже економіст
Глибина падіння української економіки буде залежати перш за все від тривалості війни, говорить Роман Шеремета
Глибина падіння української економіки буде залежати перш за все від тривалості війни, говорить Роман Шеремета / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світовий банк очікує падіння української економіки цього року на рівні 45%. Економісти із цією цифрою погоджуються частково і дають прогноз у 35%, але глибина падіння буде залежати перш за все від тривалості війни.

Про це заявив ректор Американського університету в Києві, професор кафедри економіки Школи менеджменту Везергед при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Ситуація дійсно є складна, і ми цього очікуємо. Це не є щось неочікуване. Тому що перш за все ми повинні всі ресурси, які у нас є, основні ресурси кидати на те, щоб Україна перемогла у війні проти Росії", – сказав він.

Шеремета прогнозує, що економіка України впаде цього року на 35%, хоча Світовий банк очікує падіння на рівні 45%.

"Я з цією цифрою частково погоджуюся, частково ні. Тому що, в принципі, вона дуже сильно буде залежати від того, як буде продовжуватися війна, в яких масштабах і т.д. Тому я все-таки більш оптимістично ставлюся", – зазначив він.

Водночас, за словами Шеремети, Світовий банк прогнозує, що економіка Росії впаде менше, але буде більш довготривала рецесія.

"Крім цього, Світовий банк говорить те, що дуже серйозно рухне економіка Росія. Там, звичайно, менший відсоток впаде, але буде більш довготривала рецесія саме через те, що санкції і ті події, які сталися в Росії, це відвід основного капіталу потужних світових компаній, – воно буде на дуже довго", – сказав економіст.

За його словами, ситуація складна не тільки в Україні, але й у світі.

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"Насправді і світ страждає також через цю війну. Ціни, наприклад, у Сполучених Штатах, де я проживаю зараз, піднялися на бензин удвічі", – сказав він.

Але незважаючи на сумну статистику, економіст "бачить світло в кінці тунелю", тому що до України зараз спрямовується дуже багато ресурсів.

"Загалом світова підтримка є довгострокова. Тобто, в принципі, навіть ті самі Сполучені Штати Америки – вони ж не сказали: ми дали вам 40 мільярдів доларів, і на цьому закінчиться наша допомога. Тобто, ми говоримо про постійну допомогу цих країн. І єдине, що нам потрібно зараз робити, і це дуже нагально, – це лобіювати постійно наші інтереси на місцях у різних країнах", – резюмував він.

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