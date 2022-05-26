Шеремета прогнозирует, что экономика Украины упадет в этом году на 35%

Всемирный банк ожидает падения на уровне 45%, но все зависит от продолжительности войны, говорит экономист

Глубина падения украинской экономики будет зависеть, прежде всего, от продолжительности войны, говорит Роман Шеремета / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Всемирный банк ожидает падения украинской экономики в текущем году на уровне 45%. Экономисты с этой цифрой согласны частично и дают прогноз в 35%, но глубина падения будет зависеть прежде всего от продолжительности войны.

Об этом заявил ректор Американского университета в Киеве, профессор кафедры экономики Школы менеджмента Везергед при Университете Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Ситуация действительно сложная, и мы этого ожидаем. Это не что-то неожиданное. Потому что, прежде всего, мы должны все ресурсы, которые у нас есть, основные ресурсы бросать на то, чтобы Украина победила в войне против России", – сказал он.

Шеремета прогнозирует, что экономика Украины упадет в текущем году на 35%, хотя Всемирный банк ожидает падения на уровне 45%.

"Я с этой цифрой отчасти соглашаюсь, отчасти нет. Потому что в принципе она очень сильно будет зависеть от того, как будет продолжаться война, в каких масштабах и т.д. Поэтому я все-таки более оптимистично отношусь", – отметил он.

В то же время, по словам Шереметы, Всемирный банк прогнозирует, что экономика России упадет меньше, но будет более длительная рецессия.

"Кроме этого, Всемирный банк говорит, что очень серьезно рухнет экономика Россия. Там, конечно, меньший процент упадет, но будет более длительная рецессия именно из-за того, что санкции и произошедшие в России события это отвод основного капитала мощных мировых компаний, – оно будет на очень долго", – сказал экономист.

По его словам, ситуация сложна не только в Украине, но и в мире.

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"На самом деле и мир страдает также из-за этой войны. Цены, например, в Соединенных Штатах, где я проживаю сейчас, поднялись на бензин вдвое", – сказал он.

Но, несмотря на печальную статистику, экономист "видит свет в конце тоннеля", потому что в Украину сейчас направляется очень много ресурсов.