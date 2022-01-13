Сигнал стійкий: український супутник вийшов на зв'язок після запуску

Космічний апарат був запущений в космос ракетою Falcon 9, що належить компанії Ілона Маска

Супутник стартував з космодрому о 17:25/Фото: Pioxabay, колаж: "Сьогодні"

13 січня в США ракетою Falcon 9, яка належить компанії SpaceX, успішно запустили супутник українського виробництва "Січ-2-30". Космічний апарат вже вийшов на зв'язок.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

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Деталі

Як повідомив Володимир Тафтай, було проведено перший сеанс зв'язку з українським супутником.

"Сигнал є. Сигнал стійкий. Всіх вітаю!", — написав у соцмережі голова Держкосмосу.

Запуск українського супутника

Супутник "Січ-2-30" стартував разом із ракетою о 17:25 за Києвом, відділення від ракети та вихід на орбіту сталися о 18:50.

Він робитиме знімки землі у видимому та інфрачервоному діапазоні, зокрема буде моніторити ліси, річки та поля, – наприклад, зможе відстежити незаконне вирубування лісів у Карпатах. Крім того, супутник збере дані про забруднення природи в Україні та відстежить переміщення техніки, зокрема військової та кораблів біля кордонів країни.

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Загальна маса супутника становить близько 210 кг за 40 кг корисного навантаження.

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