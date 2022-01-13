Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини України

Сигнал стійкий: український супутник вийшов на зв'язок після запуску

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 22:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Космічний апарат був запущений в космос ракетою Falcon 9, що належить компанії Ілона Маска
Супутник стартував з космодрому о 17:25/Фото: Pioxabay, колаж: "Сьогодні"
Супутник стартував з космодрому о 17:25/Фото: Pioxabay, колаж: "Сьогодні"

13 січня в США ракетою Falcon 9, яка належить компанії SpaceX, успішно запустили супутник українського виробництва "Січ-2-30". Космічний апарат вже вийшов на зв'язок.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

Реклама

Деталі

Як повідомив Володимир Тафтай, було проведено перший сеанс зв'язку з українським супутником.

"Сигнал є. Сигнал стійкий. Всіх вітаю!", — написав у соцмережі голова Держкосмосу.

Запуск українського супутника

Супутник "Січ-2-30" стартував разом із ракетою о 17:25 за Києвом, відділення від ракети та вихід на орбіту сталися о 18:50.

Він робитиме знімки землі у видимому та інфрачервоному діапазоні, зокрема буде моніторити ліси, річки та поля, – наприклад, зможе відстежити незаконне вирубування лісів у Карпатах. Крім того, супутник збере дані про забруднення природи в Україні та відстежить переміщення техніки, зокрема військової та кораблів біля кордонів країни.

Реклама

Загальна маса супутника становить близько 210 кг за 40 кг корисного навантаження.

Читайте також

СШАкосмосСич-2
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Потепління в Україні. Що робити метеозалежним, щоб погода не впливала на здоров'я Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Що потрібно знати перед тим, як лізти в ополонку: головні поради Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Потепління в Україні. Що робити метеозалежним, щоб погода не впливала на здоров'я Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

37 743

захворіло за тиждень в Україні

+32%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.71

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти