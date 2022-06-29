Синоптики дали свіжий прогноз, в яких регіонах України погіршиться погода

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, у яких регіонах краще без парасольки на вулицю не виходити

В Україну прийшла негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 30 червня буде теплим, але дощовим. Так, утримається 30-градусна спека, однак у деяких областях синоптики прогнозують дощі з грозами. Тому необхідно взяти з собою парасольку, виходячи з дому. Ясна та безхмарна погода очікується лише на сході та заході, окрім Рівненської області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 30 червня

У західних областях України вночі очікується 18-20 градусів тепла. Денна температура сягатиме 38 градусів. Переважно без опадів, у Рівненській та Житомирській областях можливі дощі з грозами.

На півдні України вночі синоптики прогнозують 19-21 градус, удень до 30. У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях будуть грози.

У центральних областях вдень пройдуть дощі з грозами. Вночі прогнозують 16-18, вдень 27-29 спеки.

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На півночі – у Сумській та Чернігівській областях – також будуть дощі з грозами. Нічна температура 16-18 градусів, удень 27-29.

У Києві у четвер вдень синоптики прогнозують дощ та грозу. Вночі 18-20 градусів, денна температура 28-30.

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Погода в Україні буде дощовою

У МОЗ попередили про ризики через спеку

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попередили, що особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди з захворюваннями серця: у них у цей час частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає ймовірність утворення тромбів.

Також українцям порадили у спеку в жодному разі не залишати дітей одних у машині. Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі, і їх перегрів настане у 3-5 разів швидше.

Крім того, ветеринарка Лідія Лободіна дала поради, як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку.