Скелети та привиди вийшли на вулиці: як Україна готується до Геловіну (фото)

Вулиці великих міст прикрашають до свята, заклади готують тематичні страви та декорації

В Україні триває підготовка до Геловіну. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже традиційно щороку відзначають Геловін, який цього року припадає на 31 жовтня. Не дивлячись на карантин, міста готуються до свята, вигадуючи оригінальні події та прикрашаючи заклади та вулиці.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, як до свята готуються найбільші міста країни.

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Одеса

Місто зараз у червоній зоні карантину. Незважаючи на це, деякі заклади продовжують роботу та підлаштовуються під нові карантинні правила. Однак вони не поспішають прикрашатися перед святом. Хоча ті, хто таки обзавівся атрибутикою, обмежуються гарбузами, розставленими перед входом.

Місцеве видання "Думська" показало вулиці Одеси за 5 днів до свята.

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Одеса готується до Геловіну. Фото: Думська

Харків

У цьому місті хотіли взагалі відмовитися від святкувань через карантин і навіть зробили офіційну заяву про це. Однак учора передумали.

30 та 31 жовтня у парку Горького відбудеться фестиваль ZOMBIEFEST на честь свята. При цьому програму заходів оголосять найближчим часом.

Київ

Столиця також активно готується до святкувань. Вулиці прикрашають моторошними декораціями, але місцеві жителі з радістю їх використовують як фотозони.

Наприклад, вже традиційно заклад Good Girl влаштовує таку фотозону у своєму дворі.

"Сіно, гарбузи, гірка та Василь уже позують і готові робити святкові фото" , – повідомила адміністрація ресторану у своєму Facebook.

Гірка та Василь чекають відвідувачів для фотографій. Фото: Good Girl

Кафе-кондитерська Namelaka підготувала рожеві декорації – у стилі щоденного декору закладу. Виглядає дуже ніжно та трохи страшно.

Також до святкування підготувався Milk Bar. Там, крім декорацій, можна побачити (і скуштувати) страшні печиво та інші смаколики.

Окрім закладів, можна буде відвідати різноманітні тематичні квест-кімнати, а також приєднається до святкувань до ботсаду ім. Гришко. І хоч підготовка ще триває, стежте за анонсами, адже Хелловін вже зовсім скоро.

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