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Скелеты и привидения вышли на улицы: как Украина готовится к Хэллоуину (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
26 октября, 13:35
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Улицы крупных городов украшают к празднику, заведения готовят тематические блюда и декорации
В Украине продолжается подготовка к Хэллоуину.
В Украине продолжается подготовка к Хэллоуину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже традиционно каждый год отмечают Хэллоуин, который в этом году припадает на 31 октября. Не смотря на карантин, города готовятся к празднику, придумывая оригинальные события и украшая заведения и улицы.

Сайт "Сегодня" узнавал, как к празднику готовятся самые крупные города страны.

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Одесса

Город сейчас в красной зоне карантина. Не смотря на это, некоторые заведения продолжают работу и подстраиваются под новые карантинные правила. Однако они не спешат наряжаться перед праздником. Хотя те, кто все-таки обзавелся атрибутикой, ограничивается тыквами, расставленными перед входом.

Местное издание "Думская" показало улицы Одессы за пять дней до праздника.

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Одесса готовится к Хэллоуину. Фото: Думская

Харьков

В этом городе хотели и вовсе отказаться от празднований из-за карантина и даже сделали официальное заявление об этом. Однако вчера передумали.

30 и 31 октября в парке Горького пройдет фестиваль ZOMBIEFEST в честь праздника. При этом программу мероприятий объявят в ближайшее время.

Киев

Столица также активно готовится к празднованиям. Улицы украшают жуткими декорациями, но местные жители с радостью их используют как фотозоны.

К примеру, уже традиционно заведение Good Girl устраивает такую фотозону в своем дворе.

"Сено, тыквы, горка и Василий уже позируют и готовы делать праздничные фото", – сообщила администрация ресторана в своем Facebook.

Горка и Василий ждут посетителей для фотографий. Фото: Good Girl

Кафе-кондитерская Namelaka подготовила розовые декорации – в стиле ежедневного декора заведения. Выглядит очень нежно и немного страшно.

Также к празднованию подготовился Milk Bar. Там, кроме декораций, можно увидеть (и попробовать) страшные печеньки и другие вкусности.

Кроме заведений, можно будет посетить разнообразные тематические квест-комнаты, а также присоединится к празднованиям в ботсаду им. Гришко. И хоть подготовка еще продолжается, следите за анонсами, ведь Хэллоуин уже совсем скоро.

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