Скільки коштує проїзд у найбільших містах України: порівнюємо ціни

Для проїзду громадським транспортом можна придбати разовий квиток, а в деяких містах можна купити проїзний

Ціна проїзду в громадському транспорті в містах відрізняється на кілька гривень / Колаж "Сьогодні"

У Києві обговорюють можливе подорожчання проїзду, яке мало відбутися з 1 січня 2022 року. У містах України досі ціна на проїзд у громадському транспорті становить у середньому 10 гривень.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, скільки коштує проїзд у найбільших містах країни.

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Львів

Вартість разового квитка для проїзду в електротранспорті, якщо купувати його у водія, становить 15 гривень. Проїзний на місяць коштуватиме 420 гривень.

Якщо купити квиток за 10 гривень, передбачається можливість пересадки протягом 40 хвилин, проте якщо купувати квиток у водія, то ця можливість буде скасована.

У Львові зламався трамвай "Електрон". Фото: Golos.ua

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Харків

У Харкові ціна проїзду в громадському транспорті трохи менша. У метро квиток коштує 5 гривень, у трамваї та тролейбусі потрібно заплатити 4 гривні, а в маршрутках – від 6 до 7 гривень.

У Харкові трамвай зійшов із рейок. Фото: МістоХ

Одеса

Ціна проїзду в міських автобусах загального користування в Одесі становить 5 гривень. Однак у мерії розглядають питання щодо затвердження нової вартості проїзду. Її хочуть підняти до 10 гривень, повідомляє Думська.

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А ось у трамваях та тролейбусах тариф становить від 7 до 8 гривень.

В Одесі серед дороги зламався трамвай. Фото: Факти ICTV

Дніпро

Проїзд в автобусах та маршрутках Дніпра коштує 10 гривень. Проте на деяких маршрутах з невеликою відстанню проїхати можна за 8 чи 9 гривень. На окремих маршрутах ціна поїздки сягає 12 гривень.

Громадський транспорт у Дніпрі. Фото: Інформатор Дніпро

У Києві може зрости ціна проїзду в метро?

У Києві може різко подорожчати проїзд у метро – до 22 гривень. Люди активно обговорюють можливе подорожчання проїзду, яке мало відбутися з 1 січня 2022 року. Поки що це питання відклали.

У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду, щоб забезпечити стабільну роботу транспорту та безпечне перевезення пасажирів.

Одна поїздка в метро коштуватиме 22 гривні, якщо придбати разовий білет.

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