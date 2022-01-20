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СЬОГОДНІ Новини України

Знову хуртовини та морози? Якими будуть вихідні в Україні

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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20 січня, 16:00
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Синоптик попередила про ускладення погодних умов у найближчі дні
На вихідні прогнозують сніг.
На вихідні прогнозують сніг. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в найближчі дні місцями очікується сніг. Температура повітря коливатиметься від -4 до +5 градусів.

Такий прогноз погоди оприлюднила народний синоптик Наталка Діденко в Facebook.

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Опади

За даними синоптика, 21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом. Хіба що у південній частині без істотних опадів, а також на сході в неділю переважно сухо.

Ускладнення погоди

На найближчі вихідні слід бути готовим до ожеледиці. Крім того, очікується рвучкий вітер – західний та південно-західний.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу. На півдні підвищиться до +1+5 градусів.

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З нового тижня, тобто з 24 січня, у більшості областей України очікується посилення морозів.

Прогноз на 21 січня. Карта: Укргідрометцентр

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Прогноз на 22 січня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз в Києві

У Києві в суботу та неділю часом сніг, поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. Ожеледиця.

У Києві на наступному тижні морози зміцніють.

Що робити при сильному морозі

Слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • намагайтеся уникати тривалого перебування на відкритому повітрі, а якщо цього уникнути не можна – то раз в півгодини заходите найближчим закрите приміщення, щоб погрітися.
  • довго перебуваючи на відкритому повітрі, намагайтеся рухатися і відновлювати кровообіг пальців рук і ніг, а відкриті ділянки обличчя обережно розтирати.
  • перебуваючи довго на відкритому повітрі, час від часу пийте гарячий чай, каву або бульйон.
  • виходьте на вулицю, добре поївши, адже голодна людина замерзає при морозі швидше.
  • одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Верхній одяг бажано носити таку, що не промокне в непогоду, в взуття необхідно вкладати теплі устілки, а замість бавовняних шкарпеток одягати вовняні – вони поглинають вологу та залишають ноги сухими.
  • не виходьте на мороз без рукавичок та шарфа. Кращий варіант – рукавички з водовідштовхувальної тканини, яка не пропускає повітря, з хутром всередині. Рукавички зі штучних матеріалів погано захищають від морозу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. Не носіть на морозі металевих, в тому числі золотих та срібних, прикрас.

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