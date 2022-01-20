Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 💊 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Снова метели и морозы? Какими будут выходные в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Синоптик предупредила об осложнении погодных условий в ближайшие дни
На выходных прогнозируют снег.
На выходных прогнозируют снег. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в ближайшие дни местами ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +5 градусов.

Такой прогноз погоды обнародовала народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Реклама

Осадки

По данным синоптика, 21-22 января на Украине будет с периодическим снегом. Разве что в южной части без существенных осадков, а также на востоке в воскресенье преимущественно сухо.

Усложнение погоды

На ближайшие выходные следует быть готовым к гололедице. Кроме того, ожидается порывистый ветер – западный и юго-западный.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза. На юге повысится до +1+5 градусов.

Реклама

С новой недели, то есть с 24 января, в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов.

Прогноз на 21 января. Карта: Укргидрометцентр

Реклама

Прогноз на 22 января. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье временами снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.

В Киеве на следующей неделе морозы также усилятся.

Что делать при сильном морозе

Следует соблюдать таких рекомендаций:

  • старайтесь избегать длительного пребывания на открытом воздухе, а если этого избежать нельзя – то раз в полчаса заходите в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться.
  • долго находясь на открытом воздухе, старайтесь двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица аккуратно растирайте.
  • находясь долго на открытом воздухе, время от времени пейте горячий чай, кофе или бульон.
  • выходите на улицу, хорошо поев, ведь голодный человек замерзает при морозе побыстрее.
  • одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, удерживающая тепло. Верхнюю одежду желательно носить такую, чтобы не промокла в непогоду, в обувь необходимо укладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков одевать шерстяные – они поглощают влагу и оставляют ноги сухими.
  • не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Лучший вариант – перчатки из водоотталкивающей ткани, не пропускающей воздух, с мехом внутри. Перчатки из искусственных материалов плохо защищают от мороза. В ветреную погоду открытые участки тела смазывайте специальным кремом. Не носите на морозе металлические украшения, в том числе золотые и серебряные.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Харькове снова ищут бомбы во всех школах Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве уборщица и повар подрались в школьной столовой из-за котлет Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Киев идет снегопад – синоптики рассказали об опасности Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
20 января. Джеймс Дьюар. Шотландский ученый, который 129 лет назад создал прообраз термоса - колбу с двумя стенками и вакуумом между ними (для хранения сжиженных газов)…
На встречу с героем!
Окунаться в прорубь — не значит «смыть грехи»?
Почему это миф?
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

72 348

заболело за неделю в Украине

+92%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.4

Российский рубль (₽)

0.3732

Евро (€)

32.19

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять