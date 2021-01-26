Знову накриють снігопади та дощі: в Україну йде ще один циклон

Незважаючи на складні погодні умови, в Україні завтра буде досить тепло

В Україні один циклон істотно погіршив погоду, а завтра, 27 січня, в Україну зайде ще один циклон, який принесе сильні опади. При цьому буде ще досить тепло в багатьох областях країни.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Опади

За її словами, сильні опади будуть, але не скрізь. Найбільше дістанеться центральній частині України, на південному заході теж буде складна погода.

Крило циклону потягнеться через Полтавську до Сумської області (карта).

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Увечері 27 січня та вночі 28-го циклон накриє практично всі північні області. Місцями невеликі опади будуть у західних областях та на південному сході.

На решті території України – складна вітряна погода зі снігопадами або дощами, в залежності від температури повітря.

Циклон, найімовірніше, торкнеться й Києва снігом – або пізно ввечері завтра, або вже вночі і вранці 28 січня. Вдень у четвер також ще буде сипати.

Майже всюди плюсова температура

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На заході вдень очікується 1-3 градуси морозу.

На сході 3-7 градусів тепла.

Південь: в Одеській і Миколаївській областях близько нуля; в Херсонській та Миколаївській областях 4-9 тепла; у Криму до +10.

На півночі від 1 градуса морозу до 1 тепла.

У центрі близько нуля, однак в Дніпрі з районами ще до 4-6 градусів вище нуля.

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У Києві 27 січня буде хмарно, прохолодно, вдень близько нуля. Сьогоднішній сильний вітер завтра в столиці вгамується, але 28 числа знову посилиться.

Як повідомляли новини "Сьогодні", директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповідав, що на початку лютого місцями може доходити до +15.

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